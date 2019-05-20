Paşinyan, ‘Devrimin ikinci ve ana aşamasını ilan edeceğim’ dedi: Protestocular mahkemelerin çıkışlarını kapattı

Dün akşam Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, “Yarın Ermenistan devriminin ikinci ve ana aşamasını ilan edeceğim. Büyük bir sabırsızlıkla ulusal destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Ermenilere mahkemelerin çalışmalarını durdurma çağrısı da yaptı.

Ermeni lider, “İstisnasız tüm mahkeme binalarında giriş ve çıkışları engelleyeceğiz. Böylece hiç kimse içeri giremeyecek” dedi.

Ermenistan’da Nisan 2018’den itibaren muhalefet tarafından gösteriler düzenlenmiş ve eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan seçilmesi protesto edilmişti.

Protestolara liderlik eden dönemin muhalif vekili Paşinyan, başsavcılık ve yargıtay binalarının ablukaya alınması çağrısı yaparak ülkede ‘kadife devrim’ ilan etmişti. Protestolar sonucunda Sarkisyan istifa etmek zorunda kalırken Paşinyan başbakan seçilmişti.

PROTESTOCULAR MAHKEME BİNALARININ ÖNÜNDE TOPLANDI

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla toplanan protestocular, sabah saatleri itibariyle mahkeme binalarının çıkışlarını kapattı.

Erivan mahkemesi Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermeni ayrılıkçıların denetimindeki Dağlık Karabağ liderlerinin kefaleti ile serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Paşinyan da daha sonra halka ülkedeki tüm mahkemelerin çıkışlarını kapatma ve içeriye birilerinin girmesinin önlenmesi çağrısı yapmıştı.

Paşinyan’ın çağrısına uyan protestocular Erivan’ın yanı sıra başka bölgelerde de mahkemelerin önünde toplandı ve giriş-çıkışları kapattı.

Sosyal medya kullanıcıları bulundukları bölgelerden fotoğraf ve videolar paylaşıyor.

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Ruben Melikyan Facebook’ta Erivan’daki Acapnyak ilçesinde bulunan mahkemenin camlarının kırıldığını belirtti. Polisten de olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise vatandaşlara yasalara uyup sakin olma çağrısı yaptı.

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