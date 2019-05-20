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Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında Ermeni sporcu birincilik kazandı

2019-05-20

19 Mayıs’ta  Yunanistan’ın Lutraki kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi  Şampiyonasında Ermenistan’ın Silahlı Kuvvetleri’nde binbaşı, sporcu Sargis Stepanyan birincilik kazandı.

Bununla ilgili Ermenistan Engeliler Spor Federasyonu’nun Facebook sayfasından paylaşma yapıldı.

Ermenistan Engeliler Spor Federasyonu’nun yaptığı paylaşmasında şu ifadelere yer verildi:

“Ermenistan Engeliler Spor Federasyonu üyesi, Ermenistan’ın Bilek Güreşi Takımını  temsil eden Sargis Stepanyan, Avrupa Bilek Güreşi Yarışmasına katılıp PIDH-sitting 80 kg’da zafer kazandı.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/20/Ermenistan-Stepanyan-Avrupa-Yunanistan/155293

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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