Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeni, Rum ve Süryanilere vatandaşlık verilmelidir”

Bugün Türk vatandaşlığı isteyenlerin yarın Ermeni diasporasının dört T planını hayata geçirmeye çalışacaklarına değinen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermeni Diasporasının Türkiye içerisinde destek olan ve uygulayan HDP’li Milletvekilleri yine sahne almaya başlamışlar. TBMM’de her kürsüye çıktığında Türk milletine kin nefret duygularıyla konuşma yapan ve TBMM’ni karıştıran HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’dan sonra şimdide HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik görevi devir almış bir konumdadır. Ermeni Diasporası kurulduğu 104 yıldan beri savunduğu tezlerin en önemlisi dört T planıdır. ‘Tanımak, Tanıtmak, Tazminat ve Toprak’ bu tezi yıllardır hep dışarıdan denediler başarılı olamayınca taktik değişip artık içeriden mücadele etme hesaplarının peşine düşmüştür. Avrupa ve ABD’de Ermeni Diasporasının kabul görmesinin iki etkeni vardır. Biri Ekonomi diğeri siyasi güç ve birlikteliktir. Ekonomi olarak zaten güçlüler Türkiye’de 54 adet Ermeni vakfı bulunmaktadır. Bu vakıfların taşınmazları ve hastaneleri, okullarının gelirleri, yıllık milyon dolarları aşmaktadır. Tek eksikleri Türkiye’deki insanı sayılarını artırmak ve siyasi partilerle oy pazarlığı yapmak, bunu da dışarıda yaşayan Ermeni, Rum ve Süryanileri Türk vatandaşı yapmaktan geçiyor” dedi.

Azınlıklar vatandaşlık isteyerek sözde Ermeni soykırımını Türkiye’ye tanıtmak ve toprak taleplerini gerçekleştirmek için istediklerini söyleyen Gülbey, “TBMM’de bu kanunda değişiklik teklifini değerlendirecek komisyonun bu düşünceleri göz önünde bulundurarak değerlendirmelerini ASİMDER Genel Merkezi olarak istiyoruz. HDP Milletvekilleri Ermeni Diasporasının Türkiye’de uygulamak istediği politikaların maşası ve sözcüsü olmaktan vazgeçmelidir. Tüm yetkili kurumları bu kanun teklifini veren HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve bu teklifi vermesini kimlerin istediğini araştırmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.