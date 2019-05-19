19 Mayıs fırsatçılığı

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MERT İNAN – İstanbul

Ulusal kurtuluşumuzun başlangıcı 19 Mayıs 1919’un 100.yılında, Türkiye bu kez de sözde Pontus soykırımı iddiaları ile köşeye sıkıştırılmak isteniyor.

19 Mayıs’ı sözde ‘Pontus soykırım günü’ ilan eden Yunanistan destekli örgütler, yurtdışında geniş çaplı gösteri ve karalama etkinliklerine imza atmaya hazırlanıyor. Pontusçular’ın sözde soykırım yalanlarını araştıran uzmanlar ise “Ortodoks Rum’ların katledildiği yönünde tek bir arşiv belgesi bile yok” mesajını veriyor.

19 Mayıs Üniversitesi Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, bu gösterilerin hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan firarı Tamer Çilingir tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Bu kişi Yunan istihbaratı tarafından kullanılıyor. Çilingir sürekli olarak Almanya, Hollanda, İsviçre, Fransa arasında mekik dokuyarak Türkiye düşmanlığı yapıyor. Yunanistan’daki PKK sözcüleri ve Pontusçu örgütler 19 Mayıs için ortak hareket ettiklerini açıkladılar. Pontusçular, ilk etapta soykırımın tanınmasını ve Türkiye’den tazminat talebinde bulunmak istiyor. Fanatik milliyetçilerin hayali Karadeniz’de yeniden Pontus devleti kurulması” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Güler de, Karadeniz Bölgesi’nde 350 bin Ortodoks Rum’un katledildiği yönünde arşiv belgesinin olmadığına dikkat çekerek, “Doğu Karadeniz’e ‘Unutulmayan Kaybolan Vatanlara Gezi’ adı altında geziler düzenleyerek Pontus-Helen ideallerini canlı tutmaya çalışıyorlar. Yunanistan’ın bu tür iddialarla bölge Türk insanımızda bir şüphe ve kimlik krizi yaratmaya çalıştığı açıkça gözlemliyoruz” dedi. Dünya Helenler Konseyi’nin 1995’den beri Türkiye karşıtlığı yaptığını söyleyen Erzincan Binali YıldırımÜniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen de, “Bu oluşum, tüm Yunan örgütlerini bir çatı altında toplamayı amaçlıyor” dedi.

SÖZDE SOYKIRIM FİLMİ

Sözde soykırım iddialarını araştıran en önemli araştırmacılardan biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Hikmet Öksüz de, Yunanistan ve Pontus örgütlerinin ortaya attığı rakamların bile birbiriyle çeliştiğini belirterek, “Toplamda 350 bin kişinin öldürüldüğünü iddia ediyorlar ama tezleri birbiriyle çelişkili. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşadığı iddia edilen nüfus bilgileri hayali. Soykırım yalanının asıl sebebi Yunan ordusunun Batı Anadolu ve Trakya’daki savaş suçlarını kapatmak, dünyanın ilgisini başka yöne çekmek. Yunanistan’ın sürgüne yolladığı Türk sayısı, İngiliz rakamlarına göre 15 şubat 1922 tarihinde 410 bin kişi. Haziran 1921’de Gemlik yarım adasında öldürülen Türk sayısı 20 bin civarında. Pontus örgütleri 19 Mayıs günü hazırladıkları sözde soykırım filmini yabancı sinema ve televizyonlarda gösterime sokacak.”

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