Putin: Dalay Lama’nın Rusya’ya girişi yasaklanmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama’nın ülkeye girişinin yasaklanmadığını söyledi.

Putin, yaptığı açıklamada “Dalay Lama’nın Rusya’ya girmesi yasaklanmadı. Ancak Rusya’da çok fazla sayıda Budist yok” dedi.

Rusya Devlet Başkanı, ülke makamlarının ayrımcılığa Hıristiyan, Müslüman ya da Yahudi, farklı dinlere mensup insanlara karşı ayrımcılık yapmadığını vurguladı.

“Bu konuyla ilgilenelim” diyen Putin şöyle devam etti:

“Budist nüfusu fazla olan ülkeler var ve onların Dalay Lama ile ilişkileri iyi olarak tanımlanamaz. Bununla birlikte, bunu düşüneceğiz.”

Dalay Lama, Çin’de ulusun birliğini tehdit eden bir ayrılıkçı olarak görülüyor ve geçtiğimiz kasım ayında Moğolistan’ı ziyaret ederek Pekin tarafından olumsuz tepkiyle karşılaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dalay Lama’nın Rusya ziyaretinin faaliyetlerindeki siyasi amaçlar nedeniyle imkansız olduğunu açıklamıştı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...