Azerbaycan’dan Mkhitaryan’a olumlu haber

Azerbaycan hükümeti, Arsenal’in Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın Bakü’deki Avrupa Ligi finalde forma giymesi için onay verdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Arsenal ile Chelsea 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın Bakü şehrinde karşılaşacak. Bu maç öncesi merak edilen konuların başında Arsenal’in Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın Azerbaycan’a vize alıp alamayacağı geliyor.

Azarbaycan ile Ermenistan arasında kalan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle iki ülke arasında uzun zamandır diplomatik ilişki yürütülmüyor.

Azerbaycan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Elkhan Mammadov, Daily Telegraph‘a yaptığı açıklamada, “Hükümet yetkililerimiz Mkhitaryan’ın Bakü’ye gelmesi için UEFA’ya garanti verdi. Mkhitaryan’ın Bakü’de güvenlik sorunu yok” ifadelerini kullandı.

Grup maçında oynamamıştı

Arsenal bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında da Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşmişti. Mkhitaryan’ın o maçta da oynayıp oynayamayacağı tartışılmış, Azerbaycan güvence vermiş ancak İngiliz ekibi Ermeni oyuncusunu maça götürmemişti.

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