Akif Beki: İtiraf ediyorum, tövbemi bozup izledim, aynı ürpertici tezgâhtarlık devam ediyor

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yıllardır ATV’de yaptığı sahur ve iftar programlarıyla bir fenomene dönüştü.

Ancak yaptığı işlerle de bir hayli tartışılan bir isim…

Son olarak canlı yayındaki iftar programında Ermeni bir çocuğu, ailesinin rızası olduğu iddiasıyla Müslüman etti. Daha sonra çocuğun annesi böyle bir rızanın olmadığını ifşa ederek Hatipoğlu’na tepki gösterdi.

Karar yazarı Akif Beki de Hatşpoğlu’nu köşesine taşıdı.

“İtiraf ediyorum, tövbemi bozdum; geçen sahurda neler karıştırıyor diye açıp Nihat Hatipoğlu şovu tekrar izledim” diyen Beki, “Allah, kitap ve peygamberden bahsedeceği yerde Osmanlı padişahlarının nasıl mübarek evliya olduğunu anlatıyordu. Keramet sahibi din büyükleri gibi methüsena düzüyor, yüceltiyor, kutsuyordu sultanları. Dini vaazla saltanat propagandasını birbirine karıştırmıştı” ifadesini kullanıyor.

“Yalnız; bir lokma bir hırka dervişane yaşamayı öğütleyip överken, tam izleyiciyi cennet tasvirleriyle büyüleyip rahatlattı derken arada dindarlığı tahtlara çıkarmasın mı” diyen ironisi yapan Beki, “Peygamber hayatına özendireceği, dünya ihtiraslarından el etek çekmiş takva sahiplerini sevdireceği yerde geçmişsevicilik yapıyor, düpedüz saraydakilerin hayatına özendirip sevdiriyordu” görüşünü dile getiriyor.

Akif Beki, “Geçen sahur baktım da o günden bugüne pek bir şey değişmemiş. Aynı hisli performans, aynı ürpertici tezgahtarlık devam ediyor” diyerek anlatıyor Nihat Hatipoğlu’nu ve ekliyor:

“Ekranların, açık ara en gösterişli, en acılı, en coşkulu, en karmaşık duygular yaşatan vaaz şovu Nihat Hoca’da. En dramatik ve en arabeski…En popülisti ve en sansasyoneli de… Benim diyen reyting sihirbazına taş çıkartır, nasıl baş etsin rakipleri. Reşit olmayan 13 yaşındaki Ermenistanlı çocuğa canlı yayında Kelime-i Şehadet getirterek Müslüman yaptı, din değiştirtti; kopardı reytingleri, ilgi alakayı patlattı, havalara uçurdu ekran cemaatini… Siyasi tercihi ‘Biz’den olmayan memleket Müslümanlarının camide, cumada görülmesinden de aynı mutluluk duyuluyormuş, dinden çıkarmamak için üstlerine titreniyormuş…Sanki kendi tekelindeymiş de şovuna ortak gelinmiş, elinden kapılıp alınıyormuş telaşıyla ayeti, hadisi ‘Onlar’la paylaşmaktan rahatsız olan yokmuş…Tedaviyle iyileştirilecek siyasallaşma ve partizanlık eseri bir din kıskançlığının esamisi bizde okunmuyormuş gibi…”

“Ramazanın içini boşaltıyormuş, sulandırıp maneviyatını bozuyormuş, dejenere ediyormuş, ahlakta düşüş varmış, yozlaşma ve çürümeymiş…Bana mısın demiyor” tepkisini gösteren Beki, “Bereketini görsün gözüm yok; sansasyondan sansasyona koşuyor, rekordan rekora. Sadece şuna takılıyorum; postu serdiği ekran, FETÖ’yle savaşta bayraktarlığı kimseye bırakmıyor. Oysa bu mücadelenin esası, yeni FETÖ’lerin çıkmaması için hurafeler ve batıl inançlarla mücadeleyi kazanmak değil miydi?” diye soruyor.

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