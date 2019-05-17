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Vatan Partisi ve Aydınlık hedef gösterdi: Pontus Soykırımı adlı etkinlik yasaklandı

2019-05-16

Ankara’da hafta sonu düzenlenmesi planlanan Pontus Soykırımının 100. Yılı konulu etkinliği Ankara Valiliği yasakladı. Vatan Partisi ve Aydınlık gazetesi etkinliği hedef göstermişti

Ankara’da hafta sonu düzenlenmesi planlanan Pontus Soykırımının 100. Yılı konulu etkinliği Ankara Valiliği yasakladı. Vatan Partisi ve Aydınlık gazetesi etkinliği hedef göstermişti.

“Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi”, 18 Mayıs Cumartesi günü Ankara’daki Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi’nde, Pontus Soykırımının 100. Yılıbaşlıklı bir etkinlik düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Dün Aydınlık gazetesi “ Ankara’da ihanet toplantısı” başlığıyla etkinliği hedef göstermiş ve akabinde Vatan Partisi etkinliğin yasaklanması için başvuru yapmıştı. Ankara Valiliği dün bir açıklama yaparak, başvurular üzerine etkinliği yasakladığını duyurdu.

https://www.gazetepatika10.com/vatan-partisi-ve-aydinlik-hedef-gosterdi-pontus-soykirimi-adli-etkinlik-yasaklandi-37589.html

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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