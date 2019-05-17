Putin Rusya’da protestolara yol açan kilise inşaatı ile ilgili halk oylaması istedi: Kilise bölmemeli, birleştirmeli

Yekaterinburg’da kent merkezindeki ünlü bir parkta inşa edilmesi planlanan kilisenin kentteki yeşil alanı ortadan kaldıracağı gerekçesiyle protestolara yol açmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halk oylaması yapılması gerektiğini söyledi. Yekaterinburg Belediye Başkanı, kamuoyu yoklaması için inşaatın durdurulduğunu söyledi.

Yekaterinburg kent merkezinde Sovyetler Birliği döneminde 1930’da yıkılan kilisenin yerine yapılması planlanan Kutsal Yekaterina Kilisesi’nin yol açtığı protestoların dördüncü gününde hareketlenmesi ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından, duruma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin müdahale etti.

Rusya Halk Cephesi medya forumunda konuşan Putin, protestolarda olanlarla ilgili bilgi aldıktan sonra forumun katılımcılarından birine eylemciler hakkında “Dinsizler mi?” sorusunu yöneltti ve şunları söyledi:

“İnsanlar karşı ise fikirlerine saygı duyulmalı. Orada yaşayan insanların bakış açıları doğrultusunda iki taraftan da adım atılmalı. İnsanlar genelde kilise inşa edilsin istiyorlar. Ancak burada karşı çıkanlar mevcut. Herkesin kendi görüşüne sahip olma hakkı var. Eğer protestolarda Moskova’dan gürültü çıkarmak amaçlı gelen aktivistler değil, gerçekten yerel halk varsa, elbette onlar dikkate alınmalı. Kilise halkı bölmemeli, birleştirmeli. Bunun için kolay bir yol var, kamuoyu yoklaması. Azınlık da çoğunluk karşısında durumu kabullenmeli, demokrasinin prensibi budur. Ancak bu arada azınlığın fikirleri ve çıkarları da göz önünde bulundurulmalı.”

‘ÇEKİŞMEK YERİNE ANLAŞMALIYIZ’

Rus lider, kilisenin inşaatı sırasında kesilen ağaçların yerine başka bir yere yenilerinin dikildiğinden emin olunması gerektiğini belirterek halka açık yeni bir yeşil alanın yapılabileceğini de ekledi.

Putin “Çekişmek ve birbirimizle tartışmak yerine oturup anlaşılmalı. Kent yönetimi, bölge yönetimi burada yaşayan insanlar için en uygun çözümü bulmakla ilgilenmeli” dedi.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Rus basınına konuşan Belediye Başkanı Aleksandr Vısokinskiy ise “Bugün çalışmaları durdurduk” dedi. Vısokinskiy projenin akıbetinin belirlenmesi için kamuoyu yoklamasına başvurulacağını kaydetti. Belediye Başkanı, çalışmaların başladığını, oylamanın 20 gün içinde tamamlanacağını, belediyenin internet sitesinde ve sokaklarda gerçekleştirileceğini ekledi.

SOVYET DÖNEMİNDE YIKILANIN YERİNE YAPILACAK KİLİSENİN 2023’TE AÇILMASI PLANLANIYORDU

Kutsal Yekaterina Kilisesi’nin inşa edilmesi konusu ilk kez 2010 yılında gündeme gelmişti. Kilisenin Yekaterinburg’un kuruluşunun 300. yıldönümü anısına yeniden inşa edilmesi ve 2023’te açılması planlanıyordu.

1 buçuk milyon nüfuslu kentteki yeşil alanın ortadan kaldırılacağı gerekçesiyle dört gündür süren ve binlerce kişinin katıldığı protestolar, inşaat çalışmaları yapılacak alanın tel örgülerle kapatılmasının ardından hareketlendi.

Geceleri de süren protestolarda 96 kişi gözaltına alındı, 36’sının polise karşı gelmekten 2 ilâ 10 gün tutuklanmasına karar verildi.

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