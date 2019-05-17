Olmayan cemaate kilise!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Menemen’de açıldığı 2015’ten bu yana kimsenin uğramadığı Agios Konstantinos Rum Kilisesi’nde ayinlere başlandı. İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras’ın kiliseyle ilgili “Bu bölgede fazla Hristiyan yok ama senede bir kez de olsa geliyoruz” sözleri ise ‘olmayan cemaate kilise açılmış’ dedirtti

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Muğla’nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti’nin içinde bulunan kilise kalıntısı için papaz atamasının yankıları sürerken, Menemen’de de ilginç bir gelişme oldu. CHP’li Menemen Belediyesi tarafından restore edilen ve 2015’te Patrik Bartholomeos’un katıldığı törenle güvercinler uçurularak açılan Agios Konstantinos Rum Kilisesi’nde CHP’li yeni Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un desteği ile ayinlere başlandı. Kilisede geçtiğimiz günlerde düzenlenen ayine Başkan Aksoy ile birlikte İzmir Rum Ortodoks Cemaati ve İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras da katıldı.



FAZLA HRİSTİYAN YOK



Samaras, Aksoy’un katılımına ve uzun zamandır yapılmayan ayinlerin Serdar Aksoy tarafından başlatılmasına teşekkür etmek ve başkanlığını kutlamak amacıyla belediyeyi ziyaret etti. Metropolit, ayrıca Başkan Aksoy’u makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Samaras’ın bu ziyarette yaptığı “Bu bölgede yaşayan fazla Hristiyan vatandaşımız yok ama senede bir kez de olsa geliyoruz ve kilisede anma töreni yapıyoruz” açıklaması ise, “Yatağan’da olmayan kiliseye papaz atanırken Menemen’de de olmayan cemaate mi kilise açıldı?” sorusunu akıllara getirdi.



Samaras, Başkan Aksoy’a “Sizin ile bu ilişkide olmaktan mutluyum. Gelecekte de güzel etkinlikler yapacağımıza inancım tam. Sizlere de bize tanıdığınız imkanlar için şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Aksoy ise, “En başından beri çıktığımız bu yolda bütünleştirici olmaya ve ortak paydada buluşmaya özen gösterdik. Bu bütünlük siyasette olduğu gibi din, dil ve ırklar için de geçerlidir. Bu buluşmamız bütünlüğün anlamıdır” dedi.



AÇILIŞINI PATRİK BARTHOLOMEOS YAPMIŞTI



CHP’li Menemen Belediyesi tarafından restore edilen Rum kilisesi Agios Konstantinos, Menemen Belediyesi’nin o dönemki Başkanı Tahir Şahin, İstanbul Rum Ortodoks Patriği 1. Bartholomeos, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Theodore Tsakiris’in katılımıyla 2015’te hizmete açılmıştı. Agios Konstantinos’ta 1922 yılından bugüne ilk kez gerçekleştirilen ayini yöneten Patrik Bartholomeos, “Beni ve mesai arkadaşlarımı çok duygulandırdınız çok teşekkür ederiz” demişti. Başkan Şahin, Agios Konstantinos’ta, günün anısına her sene ayin gerçekleştirilmesini talep etmiş, açılışın ardından barışın sembolü beyaz güvercinler gökyüzüne salınmıştı. Başkan Şahin ve Bartholomeos daha sonra, günün anısına kilise bahçesine zeytin fidanı dikmişti.

https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2019/05/17/olmayan-cemaate-kilise

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...