Müslümanların Ronaldo ile İmtihanı

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Mehmet Çelik

Mübarek Ramazan ayındayız! İslam coğrafyasının her tarafında kan ve gözyaşı, bu mübarek ayda da durmadı, durdurulamadı, devam ediyor.

Birçok yerde, ateş ve kan çemberi içerisinde milyonlarca Müslüman bir parça kuru ekmek ve bir bardak su ile oruç tutmaya çalışıyor!..

Buna karşılık birçok beldede de Müslümanlar mükellef sahur ve iftar sofralarıyla oruç tutuyorlar…

Bu zengin sofraların müdavimlerinin aklına ne Filistin’dekiler, ne Yemen’dekiler, ne Libya’dakiler, ne Sudan’dakiler, ne Suriye’dekiler, ne Arakanlılar, ne de Uygurlar geliyor!..

Tabii, şaşalı Ramazan sofralarının kanı mavi Müslümanların zemzem ve hurma ile sünnet-i seniyye üzere iftarlarını açarak Cenab-ı Hakk’a karşı görevlerini bî-hakkın yerine getirdikleri zehabıyla Kâbe-i Muazzama’da veya Mescid-i Nebevi’de huşu içinde teravihlerini eda ediyorlar!..

Ne akıllarına Arakan’daki garibanlar gelir, ne de Yemen’de açlıktan ölen çocuklar!..

Hani, müminler kardeşti!..

Hani, komşusu açken, tok yatan bizden değildi!..

Hani, müminler bir bedenin uzuvları gibiydi.

Hani, bir ayağa diken battığında, a acıyı bütün uzuvlar hissederdi…

Hani, mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen, kâmil bir Müslüman olamazdı!..

Hani, hani, hani!..

Ronaldo bir futbolcu!..

Portekizli!..

Hem de iyi bir Hristiyan…

Lay lay-lom hayat tarzı yaşayan spor camiasının içinden biri kısaca…

Ama bu Ronaldo, Filistin’de İsrail zulmü altında oruç tutan mazlum çocuklar için, iftar sofralarında kullanılmak üzere bir buçuk milyon Euro (yani 10.5 milyon TL) parayı dün Filistin’e gönderdi!..

Ey İslam dünyası, ey hâli vakti yerinde olan Müslümanlar, ey petro-dolarlarla zevk ve sefa içinde yaşayanlar, hadi diyelim ki Allah’tan korkma konusunda gaflettesiniz!..

Pek, kuldan da mı utanmanız kalmadı!..

Bir Hristiyan futbolcunun bu asil tavrı karşısında hala başınızı yere eğmeyecek misiniz? Utancınızdan yerin altına girmeyecek misiniz?..

Hayır!..

Biliyorum, bu duygular siz de yok!..

Allah, bu mübarek ayda size verdiği o nimetlerle sizi hem de bir Hristiyan futbolcuyu ayna yaparak imtihan ediyor!..

Ama sende ne utanacak yüz kalmış, ne titreyecek vicdan!..

Bu duruşunuzla hala rahmet-i ilâhi bekliyorsanız, yanılıyorsunuz!..

Ahmaklığınıza doymayın!..

Rabbü’l-Alemin’nin sizin 5-10 saat aç kalmanıza ihtiyacı yok, bilesiniz!..

http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-celik/2861266-muslumanlarin-ronaldo-ile-imtihani/?detay=1

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