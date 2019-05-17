Ermenistan Cumhurbaşkanı: 21’inci yüzyıl Ermenilerin yüzyılıdır

Çalışma ziyareti için Kazakistan’da bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Nur-Sultan’da düzenlenen 12. Astana Ekonomik forumuna katıldı.

Katılımcıların sorularına cevaplayan Cumhurbaşkanı Sarkisyan dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiğini, fakat bu değişimlerden korkmaması gerektiğini ifade etti, çünkü o değişimler yeni imkanlara yol açıyor.

Net vizyonlara sahip ve zaman ile uyum içinde olanların kazanacağını belirterek Sarkisyan dünyanın ilginç hale geldiğini ve mükemmel dünya inşaa etmek için yeni imkanların ortaya çıkmasını belirtti.

Ermenilere gelince Sarkisyan Ermenilerin uluslararası ve her zaman yeniliklere açık bir millet olduğunu ve 21’inci yüzyılın Ermenilerin yüzyılı olacağına inandığını vurgalayarak geleceğe yönelik iyimser hissleri olduğunu da ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/17/Ermenistan-Cumhurbaşkanı-Armen-Sarkisyan/155150

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