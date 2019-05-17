Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan Bakü’ye gitmeyecek

Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın kaptanı ve “Arsenal”ın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan’da oynanacak Avrupa Ligi final maçına katılmayacak.

“The Times”ın haberine gore “Arsenal”, 29 Mayıs’ta Bakü Olimpiyat stadyumunda yapılacak “Arsenal”-“Chelsea” maçına güvenlik nedeniyle Mkhitaryan’ın katılmayacağına karar verdi.

Ermeni futbol yıldızının forma giydiği kulüp, Mkhitaryan’ın Bakü’yü ziyaret etme olasılığı vesilesiyle oluşan gerginliğin diğer oyuncuları da etkileyebileceğinden endişeli.

Henrikh Mkhitaryan, cari sezonda “Arsenal” ile toplam 39 maça katıldı, 6 gol attı ve 7 kez de gol pası verdi.



Hatırlanacağı üzere, daha önce “Arsenal”, Avrupa Ligi final maçının Azerbaycan’da düzenleme karardan dolayı UEFA’yı eleştirmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/17/Ermeni-futbol-Mkhitaryan-UEFA-Bakü/155087

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