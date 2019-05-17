Dersim’de ters laleler renkli görüntüler oluşturdu

PİRHA – Dersim Çemişgezek Hazari Köyü yakınlarında karların erimesi sonucu çıkan ters laleler renkli görüntüler oluşturuyor. Aynı zamanda ağlayan gelin veya hüzün çiçeği olarak da adlandırılan ters lale, Dersim’in koruma altına alınan bitki türlerinden.

Dersim Çemişgezek Hazari Köyü yakınlarında yetişen ters laleler renkli görüntüler oluşturuyor. Dersim’in farklı bölgelerinde, Hakkari ilinde ve bazı illerde olan bu nadir bitki türü, Çemişgezek Hazari Köyü yakınlarında bulunan dağların eteklerinde oldukça yoğun bir şekilde yetişiyor. Bölgede ters lalenin yanı sıra; zambak, newroz çiçeği, mantar, gulik ve daha birçok bitki yetişiyor.

Ters lalelerin ortalama 80 cm’ye kadar boyu var. 120 cm’ye kadar uzadığı da oluyor. Ters lale, kokusuz bir çiçek. 200’ün üzerinde farklı türleri var. Ancak Dersim’de yetişen ters laleler, endemik olan ters lalelerdir. Ters Laleler Dersim dışında Hakkari ve Erzurum’da da yetişiyor.

TERS LALELERİN İNANÇLARA GÖRE KUTSİYETİ

Ters lalenin farklı din ve inançlara göre anlamı ve kutsiyeti ise şöyle:

“Hristiyanlıkta; Hz. İsa çarmığa gerildiği zaman Meryem Ana’nın gözlerinden akan yaşlar, ters lalenin içinden damlayan su olduğu söyleniyor.

Asuri inancında da; ters lalelerin geceleri su topladığı, sabah da o su tomurcukların içerisinden kökten aşağı doğru aktığı bundan dolayı da; ağlayan gelin olarak adlandırılmakta ve kutsal sayılmaktadır.

Aynı zamanda bir rivayete göre ise: Hz. Hüseyin Kerbela’da şehit edilirken annesinin döktüğü gözyaşları ters lalelere rengini vermiştir.

PİRHA/DERSİM

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