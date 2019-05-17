Çin Dişişleri Bakanı Ermenistan’ı ziyaret edecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan’ın bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanı Van İn Mayıs ayında Ermenistan’ı ziyaret edecek.
Basın Sözcüsü gündemiyle ilgili henüz ayrıntılar olmadığını vurguladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki heyet 14-16 Mayıs tarihleri arasında çalışma ziyareti için Çin’e gitmişti. Başbakan ziyareti çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. Paşinyan’ın Çin Başbakanı Li Keçiang ile görüşmesinde de Ermeni-Çin ilişkilerinin önümüzdeki gelişmesine yönelik konular ele alındı.
ERMENİ HABER AJANSI
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