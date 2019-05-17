Beyaz Rusya heyeti, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti

16-19 Mayıs tarihlerinde Ermenistan’da devam eden “Beyaz Rusya kültür günleri” etkinlikleri kapsamında Beyaz Rusya kültür dünyasının birçok temsilcisi Ermenistan’da bulunuyor.

17 Mayıs’ta misafir sanatçılar, Ermeni Soykırımı Müze–Enstitüsü ile Anıt Kompleksi’ni ziyaret ederek Soykırım’ın masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

İki ülke Kültür Bakanlıklarının işbirliğiyle Ermenistan’da hayata geçirilen “Beyaz Rusya kültür günleri” kapsamında sergi, konser, sinema gösterimi dahil çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Beyaz Rusya heyetinde yer alan televizyon sunucusu Marina Gritsuk, “2014’te Ermenistan’ı ziyaret ettiğimde bu ülkeye hayran kalmıştım. Buradan çok olumlu duygularla giittiğim için ikinci bir ziyareti sabırsızlıkla bekliyordum” ifadelierini kullandı.

Ermenistan’ın da Beyaz Rusya gibi misafirperver olduğu için burada kendini öz evindeymiş gibi hisstettiğini dile getiren Gritsyk, bu tür etkinlikler sayesinde ülkeler arası kültürel bağların pekiştirilebileceğine dikkat çekti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/17/Beyaz-Rusya-Ermeni-Soykırımı/155145

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...