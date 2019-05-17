Ankara düşünceye özgürlük platformundan kamuoyuna duyuru

Duyarlı ve vicdanlı kamuoyuna,

18 Mayıs 2019 günü Ankara’da düzenlemek istediğimiz Pontos Soykırımının 100. Yılına ilişkin etkinliğimiz, Ankara Valiliği tarafından; “Bu hususta sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlar göz önüne alındığında; söz konusu etkinliklerin, toplumun bir kesiminde aşırı duyarlık oluşturup, organizasyonu düzenleyenlere karşı suç işleme ihtimalini yükseltebileceği, (abç) bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği…” gerekçesiyle yasaklanmıştır.

Yasaklama kararına karşı yasal girişimlerimizi devam ettirmekle birlikte, itirazlarımızın karara bağlanması etkinliktarihine kadar yetişmesi zor göründüğünden, etkinliğimiz ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.

Soykırımın gerçekleştiği il baroları başta olmak üzere 51 il baro başkanlıklarının etkinliğimize dair açıklamaları ile yetinmeyerek, Türkiye Barolar Birliği’nin ayrıca bir açıklama daha yapması, hukuki gelişmenin göstergesi olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğimizi,

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ankara Düşünceye Özgürlük girişimi

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