TUMO Yaratıcı Teknolojileri Merkezi’nin Müdürü Marie Lou Papazian Fransa’da ödül ve ünvan kazandı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 15 Mayıs tarihinde TUMO Yaratıcı Teknolojileri Merkezi’nin müdürü Marie Lou Papazian’a Fransa Cumhuriyeti’nin onurlu «Palmes Académiques» ödülü ve ‘Şövalye’ ünvanı teslim etti.

‘Paris TUMO merkezi’ facebook sayfasından yapılan paylaşıma göre Belediye Başkanı ödülü verirken “Sen olmasaydın, sayın Marie Lou, ne Ermenistan’da , ne de Paris’te TUMO olmayacaktı. Eğer bu madalya varsa senin için var. Sen dünya vatandaşısın. TUMO özgürlük demektir. O dünyanın en iyi okuludur. TUMO kadrosu da çok gurur duyuyor” sözlerini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere ilk Yerevan’da açılan TUMO’nun Paris’teki merkezinin açılışı Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti ve 1500 öğrenci için kapılarını açtı.

«Palmes Académiques» madalya 1808 yılında Fransa İmparatoru Napoleon tarafından Paris Üniversitesinin ayrıcalık ünvani üyelere ödüllendirmek için veriliyordu. 1955 yılından beri bu madalya bilim ve kültür alanında olan katkılardan dolayı veriliyor.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...