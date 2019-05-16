Tiflis’te Sayat Nova’nın anısına ‘Gül bayramı’ festivali düzenlenecek

Her sene Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te büyük Ermeni aşık ve şair Sayat Nova’nın anısına ‘Gül bayramı’ (Vardaton) gerçekleştiriliyor. Bu sene ‘Gül Bayramı’ bir festival olarak düzenlenmesi öngörülüyor.

19 Mayıs Pazar günü Tiflis’in tarihi Meydan bölgesinde Surp Gevorg Ermeni kilisesinin etrafında festival çerçevesinde etkinlikler yapılacak.

Tiyatro oyunu, sergi, şarkıcı ve danscıların katılımıyla konser gibi etkinlikler yapılması hedefleniyor. Surb Gevorg Ermeni kilisesinin avlusunda bulunan büyük Ermeni aşık Sayat Nova’nın mezarlığında da çiçekler koyulacak.

Sayat Nova anısına kutlanan bu bayram büyük Ermeni yazar Hovhannes Tumanlan ile büyük ressam Gevorg Başincağyan’ın girişimiyle ilk defa 1914 yılında ortaya çıktı.

Ermeni şair, aşık ve şarkıcı Sayat Nova eserlerini Ermenice, Gürcüce ve Azerice olarak yazmıştır. Sayat Nova’nın babası Halep ya da Adana’dan göç etmiş bir Ermeniydi. Gerçek adı Harutyun Sayatyan olan Sayat Nova, Tiflis’te doğup büyüdü. Şiirleriyle ve çalıp söylemesiyle ünlü oldu.

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