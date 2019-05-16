Sürgün yaşadı, sürgünde öldü; resimleri ise hasret kaldığı memleketine ulaştı

Jak İhmalyan’ın ‘Hoşgeldin Kardeşim’ sergisi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde açıldı

Jak İhmalyan; çağdaş resim sanatının önemli isimlerinden…

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, Abidin Dino’nun öğrencisi oldu.

Cezaevi gördü, sürgün yaşadı, sürgünde öldü.

Hayatını resme adadı… ‘Dostum’ dediği Nazım Hikmet’le Polonya’da tanıştı. Dostluğu Moskova’da devam etti. Onun da portresini yaptı.

Oğlu Vaçe İhmalyan’ın çabalarıyla resimleri Türkiye’ye getirildi.

Jak İhmalyan’ın (1922 – 1978) yüz kadar resminden oluşan sergisi “Hoşgeldin Kardeşim” adıyla Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde açıldı. Sergi 15 Haziran’a kadar açık kalacak.

Vaçe İhmalyan T24’e konuştu

Yakın arkadaşları onun için bunları yazmıştı:

Abidin Dino:

Yok Beyrut, yok Moskova, yok Pekin… Hepsi nafile, aklı fikri İstanbul’daydı… Türkiye öylesine işlemişti ki yüreğine yapılacak bir şey yoktu, nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, resimleri İstanbul’un silinmez damgasını taşıyacaktı sonuna dek.

Ara Güler:

… Aradan kısa bir zaman geçmişti ki Türkiye’de onu tedirgin eden atmosferden kurtulmak için Beyrut’a gitti. Birkaç sene görüşemedik. Ara sıra haberini duyuyordum. Mari adlı İstanbullu bir kız ile evlenmişti. Daha sonra araştırmacı Mari denen bu kızın Getronagan Lisesi’nden sınıf arkadaşım olduğunu öğrendim. Demek Jak arkadaşımız Mari ile evlenmişti.

Aziz Nesin

Şimdi 20 Aralık 1986… Saat 00:10… Vakıftayım… Gezi notları defterinden Jak’a değgin notlar buldum. Kimi yaprakları kopararak, kimi notları yazarak aldım. Bu dosyaya yerleştirdim. Öyle görülüyor ki Jak ve Vardan İhmalyanların özellikle Jak’ın ‘Birlikte öldüklerim’ yazısı uzun olacak. Bu yazının tamamlanması için eski ‘Sovyet Birliği Mektupları’ dosyalarından Jak’ın ve Vartan’ın mektuplarını bulup çıkarmalı ve bu dosyaya koymalıyım. … Jak’ın bendeki bütün resimlerini de çerçeveletip korumalıyım. Ayrıca gezi notları defterimde Sovyetler bölümünde Jak ve Vartan içinde notlar vardır. Onların taranıp ayıklanması gerekir. Bu dünyada yapılacak ne çok işim var benim.

https://t24.com.tr/video/surgun-yasadi-surgunde-oldu-resimleri-ise-hasret-kaldigi-memleketine-ulasti,19695

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