Lavrov, Pompeo’yu neden Pobeda aracı ile gezdirmediğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de salı günü bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu, neden eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry gibi Rus klasik otomobili Pobeda ile gezintiye çıkarmadığını esprili bir dille açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2015 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’yi Rusya ziyareti sırasında beyaz Pobeda klasik otomobiliyle gezintiye çıkarmıştı.

Gazetecilerin Soçi’de salı günü bir araya geldiği mevcut ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile neden böyle bir gezintiye çıkmadıkları sorusunu yanıtlayan ve kendisi de Ermeni kökenli olan Lavrov gülerek “Geçen sefer bana Pobeda’yı ödünç veren Ermeni adamın nerede olduğunu bilmiyorum” dedi.

Lavrov, Pompeo ile görüşmesinin dört yıl önce Kerry ile olandan farklı bir atmosferde geçtiği iddialarını da reddetti.

Dört kapılı Pobeda otomobili İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Sovyetler’in Nazi Almanyası’na karşı edindiği zafer anısına üretilmişti. Rusya’da bir klasik olan araç, koleksiyonerler tarafından yoğun rağbet görüyor.

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