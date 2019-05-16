İstanbul Ermeni Cemaatinden “Gönlümüz Bir Soframız Bir” mesajı

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarında, “GönlümüzBirSoframızBir” etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, İstanbul Ermeni Cemaati mensuplarının ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

“Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiren ramazan ayının bereketli zamanlarında, İstanbul Ermeni Cemaati‘nin tüm Türkiye‘ye selamı var” başlığıyla verilen mesajda, İstanbul Ermeni Cemaati mensubu bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“GÖNLÜMÜZ BİR OLDUKTAN SONRA BİZİ AYIRACAK, BÖLECEK, PARÇALAYACAK HİÇBİR GÜÇ YOK”

“Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir İstanbul Ermeni Cemaati mensubu olarak sizlerin ve tüm Müslüman aleminin ramazanını tebrik ediyorum. Ramazanın kardeşliğimize, aynı gemide olduğumuz gerçeğini idrak etmemize vesile olmasını diliyorum. Sizler bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Dualarımız her zaman sizlerledir. Gönlümüz bir olduktan sonra bizi ayıracak, bölecek, parçalayacak hiçbir güç yoktur. Bu sebeple biz de söylemek istiyoruz ki bu güzel günde gönlümüz bir soframız birdir. Tekrardan ramazanınızı kutluyorum, saygılar hürmetler ediyorum.”

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