IHD: BASINA VE KAMUOYUNA

12 Mayıs 2019 günü ATV Televizyonunda Nihat Hatipoğlu tarafından sunulan ve canlı yayınlanan iftar programında, 13 yaşındaki bir Ermeni çocuk İslam dinine geçirilmiştir.

Çocuk hukukunun en temel ilkesi, ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI ilkesidir. Her şeyden önce bu ilke gözetilmeden, çocuk canlı yayında milyonlarca insanın izlediği bir programda yüzü açıkça gösterilecek şekilde kullanılmıştır.

Bu durum açıkça hukuka aykırı olup suç teşkil etmektedir. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon

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