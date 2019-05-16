Garo Paylan: Bugün bir suç duyurusunda bulunuyorum, çünkü açık olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ihlal etmiştir bu program

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu 12 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndan canlı olarak yaptığı televizyon programında 13 yaşındaki Ermeni bir mülteci çocuğun dinini Hristiyanlık’tan Müslümanlık’a geçme ritüeli ile değiştirdi.

Hatipoğlu, canlı yayında çocuğun annesinden de izin alındığını söyledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan ise aileyle görüştüğünü, aile onayı olmadığını belirten milletvekili, RTÜK’e şikayet dilekçesini Twitter’dan paylaştı.

Telefon görüşmesi ve suç duyurusuyla ilgili detaylarını öğrenmek için bianet.org haber poratlı Garo Paylan’ı aradı. Paylan, ailenin kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Çocuğun annesi çok üzgündü, aile olarak çok üzgündüler. Çünkü çocuklarının istismarı ile karşı karşıyalar. Bu durumdan annenin de haberi olmamış.”

Paylan sözünün devamında şunları ifade etti: “Bugün bir suç duyurusunda bulunuyorum, çünkü açık olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ihlal etmiştir bu program. RTÜK’e bir şikayette bulunuyorum programla ilgili, Nihat Hatipoğlu ile ilgili, aynı zamanda da savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum.

“Aynı zamanda da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile bir görüşme yapacağım ve çocuklarımızın her dönem korunması için ilgili tedbirlerin alınmasını konuşacağım. Arthur ve Arthur gibi bu ülkede mülteci/sığınmacı olarak yaşayan çocuklarla ilgili tedbirlerin de artırılması ile ilgili de ricada bulunacağım ve Arthur’a da sahip çıkmasını isteyeceğim.”

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