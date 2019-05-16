Ermenistan’da AB tarafından finanse edilen EU4Digital Girişimi başlatıldı

AB Ermenistan Heyeti ve Ermenistan Ulaştırma, İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Yerevan’da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen EU4Digital Girişiminin açılışını gerçekleştirdiler.

Girişiminin Ofisinden bilgilendirildiği gibi, EU4Digital’in amacı, Avrupa Birliği Dijital Tek Pazarının avantajlarını sunmak, Doğu Ortaklığı ülkelerindeki dijital ekonomi geliştirmek ve toplumun ekonomik kalkınmasını sağlamak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, daha fazla iş yaratmak, insan yaşamını iyileştirmek ve biznesi desteklemektir.

Etkinlik zarfında Ermenistan’daki dijital meseleler bağlamındaki başarılar ve genel durum özetlendi ve gelecekteki girişimler tartışıldı.

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