Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Trupm’ın danışmanı Fiona Hill ile görüştü

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, çalışma ziyareti için ABD’ye gitti.

Ermenistan GK Sekreteri,, Beyaz Saray’da ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Avrupa ve Rusya’dan sorumlu Başdirektörü Fiona Hill ile görüştü.

Armen Grigoryan, Karabağ ihtilafının normalleştirilmesinde AGİT Minsk Grubu’nun eş başkan ülkesi olarak ABD’nin rölünü önemsediğini dile getirirken, Fiona Hill de Ermenistan ile ABD arasında farklı alanlardaki işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Görüşme sırasında taraflar, Ermenistan ile ABD ilişkilerinin gündemindeki birtakım konular, finansal yardım ve yatırım imkanlarını ele aldı.

Ermenistan’da devam eden demokratik reformların önemine değinilen görüşmede, Karabağ çatışmasının sadece ve sadece barış yoluyla çözülmesi gerektiği de bir kez daha vurgulandı.

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