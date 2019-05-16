1 milyar dolarlık dava bugün başlıyor

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Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın 1 milyar dolarlık mirasının kime kalacağına ilişkin dava bugün 13. Sulh Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.

Asıl adı Evelyn Mathilde olan Manukyan, 29 Nisan 1914’te ünlü Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan ve İsviçreli ünlü balerin Salle Marguerite’nın kızı olarak Paris’te dünyaya geldi. 1913 yılına kadar Muş’ta yaşayan aile, Ermeni ayaklanmalarından korunmak için Paris’e göç etti. Manukyan, bu yüzden Paris’te dünyaya geldi. Türkiye Ermenisi olan aile, yaşamına Paris’te devam etmek zorunda kaldı. Notre Dame de Sion Lisesi’nden mezun olan Manukyan, meslek hayatına terzi olarak başladı. Sonraları daha çok para kazanmak için sosyete terziliğine soyunan Manukyan bu alandaki işlerini ilerletmeye başladı. Fransız arşivlerine göre Manukyan, 1937’de evlendiği Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kaldı. Yine kayıtlara göre Manukyan bu evlilikten çocuk sahibi olmadı.



HALASININ ÇOCUĞU VAR

Göç sırasında Armenak Chah Muradyan, kardeşi Sümbül Yaşar Akarsu ile beraber İstanbul’a gelerek bir süre İstanbul’da kaldı. Akarsu’nun Muş’ta yaptığı evlilikten ise bir kız çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra evlenen ve Muş’tan göç eden Akarsu’nun kızı Ermeni kayıtlarında görünse de Türk kayıtlarında görünmedi. Müslümanlığı seçen ve doğduğu Muş’ta yaşamaya devam eden Akarsu’nun kızının Gülnaz Bağçivan olduğu ortaya çıktı.

ORTAK OLMASI İLE BAŞLADI

Bu arada Manukyan, gerçek adı Susan Chah Muradyan olan halası Sümbül Yaşar Akarsu’nun yanında kalmak üzere yeniden kendi topraklarına, Türkiye’ye geldi. İstanbul’da yaşayan halasının yanında kalmaya başlayan Manukyan’ın, genelev patroniçesi olmasına kadar uzanan serüven ise Karaköy’de başladı. O zaman genelev sahibi olan halası Sümbül Yaşar Akarsu, Manukyan’ın üzerine bir genelevin tapusunu yaptı. Halasının üzerine geçirdiği evden sonra şansı ve işleri yaver giden Manukyan, kısa zaman içerisinde 11 genelev sahibi oldu. Sümbül Yaşar Aksu’nun vefatından sonra, kızı Gülnaz Bağcıvan’ın resmi olarak varisçi olmamasından dolayı bütün miras Manukyan’a kaldı. İleride halasının mirasını katlayacak olan Manukyan vergi rekortmeni olacaktı.

ÇİLİNGİR OĞLU DEĞİL İDDİASI

2001 yılında hayata gözlerini yuman Manukyan’ın ölümünden sonra ortaya tek varisçi olarak Kerope Çilingir çıktı. Manukyan’ın tek mirasçısı olarak adliyeye başvuran Çilingir, mirasın sahibi olduğunu iddia etti. Ancak Çilingir’in şu ana kadar Manukyan’ın öz oğlu olduğunu gösteren hiç bir belge mahkemeye iletilmedi. Fransız hükümetine göre de Manukyan’ın resmi kayıtlara geçmiş bir oğlu veya varisi bulunmuyor.

BİR MİRASÇI DERİNCE’DEN

Eğer Çilingir’in, Manukyan’ın resmi varisi olduğu ortaya çıkmazsa, miras Fransız hükümeti tarafından bulunan ve Muş’ta yaşayan Gülnaz Bağçıvan’ın ailesine kalacak. O ailenin üyelerinden biri de Derince İbni- Sina Mahallesi’nde yaşayan Güneş Yıldırım. Ev hanımı olan Yıldırım, 15 kuzeni ile birlikte Manukyan’ın mirasçıları arasında yer alıyor. Eşi engelli olan ve çalışmayan Yıldırım, miras davasını kazanması durumunda ciddi bir pay alacak. Duruşması bugün görülecek davada Yıldırım ve kuzenleri lehine karar çıkarsa, Manukyan’ın mirası 16 kişiye paylaştırılmış olacak.

1 MİLYAR DOLAR SERVET

Yaklaşık 1 milyar dolardan daha fazlası olduğu iddia edilen mal varlığının kime kalacağı hakkındaki davanın avukatlığını yapan Oktay Köse, Yıldırım’ın 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, hisseler ve dövizlere ortak olduğunu belirtti. Köse’nin savunduğu taraflar, Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını ve doğal olarak mirastan pay almaması gerektiğini belirti. Bu nedenle mirasın Gülnaz Bağçıvan ve ailesinin üzerine kaldığını belirten Oktay Köse, “Gülnaz Bağçıvan’ın varisleri, Manukyan’ın mirasının tek varisleridir. Manukyan’ın oğlu olduğunu iddia eden Kerope Çilingir, Fransız kayıtlarına göre Manukyan’ın oğlu değildir. Gerekirse DNA testi için Manukyan’ın mezarını açtıracağız” dedi.

“MAL VARLIĞINI ARAŞTIRIYORUZ”

Bir yandan da Manukyan’ın mal varlığını araştırmaya devam ettiklerini söyleyen Köse, “Bununla ilgili davamızı açtık. Bir yandan da Manukyan’ın mal varlığını araştırıyoruz. Manukyan’ın miras sahipleriyle en son 27 Ağustos Pazartesi günü görüştük. Manukyan’ın mirasçılarının 14 tanesi Muş’ta, bir tanesi İzmir’de ve biri de Kocaeli’de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“HALASI OLDUĞU KANITLANDI”

Karşı tarafın, Sümbül Yaşar Akarsu’nun Manukyan’ın halası olmadığını iddia ettiğini söyleyen avukat Köse, Akarsu’nun, Manukyan’ın halası olduğunun kanıtlandığını kaydederek, “Karşı taraf Sümbül Yaşar Akarsu’nun, Manukyan’ın halası olmadığını iddia etmişti. Sümbül Yaşar Akarsu, Manukyan’ın halasıdır ve Manukyan’a büyük bir miras bırakmıştır. Mahkemeye gelen polis kayıtlarına göre de Manukyan ve Sümbül Yaşar Akarsu’nun aynı evde kaldığı kanıtlandı. Bu ayrıntıda bizim adımıza önemli bir gelişme oldu” diye konuştu.

MANUKYAN’IN TESPİT EDİLEN MAL VARLIKLARI

486 adet taşınmaz (İstanbul’un muhtelif ilçelerinde)

Kocaeli (Körfez-Gölcük-Darıca) ve Yalova’da 200’ün üzerinde taşınmaz

220 adet ticari taksi ve ruhsatı

Ruhsatlı genelevleri

Hisse senetleri

Fon hesapları

Yurtiçi ve yurtdışı banka mevduatları

Çok sayıda otomobil

MANUKYAN’IN MİRASÇILAR

Güneş YILDIRIM (Kocaeli)

Emine Bayramoğlu (İzmir)

Hazar BAĞÇİVAN (Muş)

Şeval BİNGÖL (Muş)

Doğan BAĞÇİVAN (Muş)

Hüseyin BAĞÇİVAN (Muş)

Zerrin BELBAŞ (Muş)

Ceylan ŞENGÜL (Muş)

Hatice BAŞARAN (Muş)

Fener BAŞARAN (Muş)

Erhan BAĞÇİVAN (Muş)

Fahrettin BAĞÇİVAN (Muş)

Abdulbari BAĞÇİVAN (Muş)

Abdulbaki BAĞÇİVAN (Muş)

Fikret BAĞÇİVAN (Muş)

Hakan BAĞÇİVAN (Muş)





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