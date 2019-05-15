Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Pekin’de “Asya Medeniyetler Diyalog” Konferansı’nın açılış törenine katıldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Pekin’de “Asya Medeniyetler Diyalog” Konferansı’nın açılış törenine katıldı. Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca, konferansta bir konuşma da yapan Nikol Pashinyan, Ermenistan’da bağımsız adliye sisteminin pekiştirildiğini ve yatırımcılara olumlu koşullar sağlandığını belirtti. Ermenistan Başbakanı, konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: “Bugün, eskiden olduğu gibi ilerleme yolumuzu bölgesel ve uluslararası tüm oyuncularla işbirliğinde görmekteyiz. Biz suni engellere ve kapalı hudutlara karşıyız. Bunlar 21. yüzyılda saçma olmaktadır. Ancak bazı komşularımız, hala bu engelleri koruyorlar”.

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