Dünden Bugüne Türkiye’de Aşkenazlar

Türk Aşkenaz toplumunun bu topraklardaki yüzlerce yıllık kültür tarihi kayıt altına alınıyor. Proje kapsamında Schneidertempel Sanat Merkezinde ‘Dünden Bugüne Türkiye’de Aşkenazlar’ adlı daimi bir sergi açılacak.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ile Yüksekkaldırım Aşkenaz Musevi Sinagogu Vakfının ortaklaşa yürüttükleri yerel tarih ve bellek projesinde son aşamaya gelindi. Sürdürülen arşiv ve sözlü tarih çalışmalarının sonunda elde edilen bulgularla, bu sene yirminci faaliyet yılını geride bırakmaya hazırlanan Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezinde ‘Dünden Bugüne Türkiye’de Aşkenazlar’ adlı daimi bir sergi açılıyor.

Anılardan, aile albümlerinden ve kurum arşivlerinden toplanan, sınıflandırılan tarihi ve kültürel verilerin ancak bir kısmı bu daimi sergide yer bulurken, bu köklü ve zengin tarihe ışık tutacak çok daha fazla bilgiye, yine proje kapsamında hazırlanan internet sitesi ve kitapçıktan ulaşılabilecek.

Yapılan araştırmalar ve sözlü tarih görüşmelerinde, farklı dönemlerde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Osmanlı ve Türkiye topraklarına göç etmiş sayısız ailenin hikâyesine ulaşıldı, İstanbul’dan Edirne’ye, Filibe’den İzmir’e kadar geniş bir coğrafyada toplumsal yaşamdaki deneyimleri ve katkıları kayıt altına alındı. Türkiye’nin Batılılaşma serüveni içinde Aşkenazların oynadıkları rollere, uğraştıkları mesleklere, açtıkları dükkânlara, pişirdikleri yemeklere, dinledikleri müziklere projenin çıktılarından ulaşılabilecek.

Projenin bir ‘yaşayan arşiv’ kimliği taşıma gayesi, sergi açıldıktan sonra da yeni bilgi ve belgelerin bu veri tabanına katılımını öngörüyor.

20 Mayıs Pazartesi akşamı Schneidertempel Sanat Merkezinde açılışı gerçekleşecek bu daimi sergiye, aynı zamanda sanat merkezinin ana salonunda yine aynı tema altında kurulacak ve yaz dönemi boyunca görülebilecek bir geçici sergi eşlik edecek.

http://www.salom.com.tr//haber-110634-dunden_bugune__turkiyede_askenazlar.html





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