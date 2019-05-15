Canlı yayında “müslümanlaştırılmış” Arthur’un annesi: “Oğlum vaftiz edilmiş ve Ermeni Kilisesine gidiyor”

13 yaşındaki Ermeni Arthur’un, günler önce ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun programında canlı yayında “müslümanlığı kabul etme” şovu, Ermenistan basınında büyük gerginlik yaratmıştı.

11 Mayıs’ta canlı yayında Arthur’u “müslümanlaştıran” Hatipoğlu, çocuğun reşit olmaması nedeniyle annesinden ve üvey babasından din değiştirmesi için izin aldıklarını bile iddia etmişti.

Ermenihaber.am ekibi, olayla ilgili ayrıntıları öğrenmek için Arthur’un annesi Alina Yengibaryan’a ulaştı. Çocuğunun müslüman olmadığını bildiren Yengibaryan, Arthur’un vaftiz olduğunu ve Ermeni Kilisesini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

“Arthur’un programa katıldığını biliyordum ancak onun sahneye çıkacağını ve böyle şeyler olacağını tahmin etmiyordum. Eğer haberim olsaydı ve bunu kabul etmiş olsaydım kendim de orada olurdum” diyen anne, program ekibinin kendisini aradığını, ancak bunun nasıl bir program olduğunu ve tam olarak neden bahsedildiğini anlayamadığını anlattı.

Oğlunun bilinçli olarak davranmadığını, sadece bir çocuk merağı söz konusu olduğunu vurgulayan Alina Yengibaryan, “Oğlum neler olup bittiğini anlamamış. Merak ederek arkadaşıyla bu programa katılmış, saflık etmiş. Bana, “Anne gördün mü, bizi televizyonda gösterdiler, ünlü olduk” dedi. Onun bu saf adımından dolayı zor duruma düştüğümüzü anlatıyorum ona, o henüz bir çocuktur, anlamıyor” şeklinde konuştu.

Arthur’un üvey babası olduğuna dair haberleri de yalanlayan Yengibaryan, programdan aradıkları kişinin aslında ailenin bir Türk tanıdığı olduğunu söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/15/Ermeni-Arthur-Hatipoğlu/154893

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