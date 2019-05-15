Beşşar Esad, Suriye’li Ermenileri ülkeye dönmeye davet etti

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram ile görüştü. Görüşme sırasında, Suriye’den göç etmiş Ermenileri Suriye’ye geri dönmeye ve ülkenin yeniden kalkınmasına katkı sağlamaya çağırdı.

Her zaman ülkeye sadık olan Ermenilerin, Suriye’nin gelişiminde büyük emekleri olduğunu dile getiren Esad, “Ermeniler hep güvendiğimiz, sevdiğimiz ve çalışkan vatandaşlarımızdır ve Suriye’nin gelişimine büyük katkı sağladılar”, dedi.

Kilikya Katolikosu 1. Aram ise, Halep’teki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nin restorasyonu için Esad’a teşekkür etti. Ayrıca Suriye devlet ve halkının, Ermeni davasına verdiği destğine büyük önem verdiğini dile getirdi.

Görüşme sırasında taraflar, Suriye’li Ermenilerle ilgili konulara değindi.

30 Mart tarihinde Kilikya Katolikosu 1. Aram, İŞİD tarafından 2015’te patlatılan ve sonrasında yeniden yapılan Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’ni yeniden kutsadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/15/Beşşar-Esad-Suriye-Ermeni/154876

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