Başkan Çetin’den Kilise Metropolitine Başsağlığı Ziyareti

Gökçeada Belediye Başkanı Çetin, ilçede yaşanan olay sonrasında kilise Metropolitine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Başkan Çetin ziyarete ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “13 Mayıs 2019 Pazartesi günü, adamızda yaşayan bir Rum vatandaşımızın hunharca katledilmesiyle ilgili, kilisemiz Metropolitine, meclis üyelerimiz ile birlikte başsağlığı ziyaretinde bulundum. Yaptığımız ziyarette, bu acı olaydan duyduğumuz üzüntüyü anlatarak, faillerin bir an önce yakalanması dileklerimi ilettim. Faillerin bulunması ile ilgili, yerel yönetim olarak elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ve yardıma hazır olduğumuzu ifade ettim. Yaşanan üzüntü verici olayın, adamızda birlikte yaşadığımız Rum vatandaşlarımız ile huzurumuzu bozamayacağını ve uzun yıllara dayalı dostluğumuzun, kardeşliğimizin devam edeceğini belirterek, soruşturmaya ilişkin her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade ettim. Metropolit bey de yaptığımız bu taziye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ileterek teşekkür etti.”

http://www.bogazgazetesi.com.tr/haber/12055-baskan-cetinden-kilise-metropolitine-bassagligi-ziyareti



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