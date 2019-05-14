Olmayan kiliseye papaz atadılar!

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Yatağan’ın 3 bin yıllık antik kenti Stratonikeia’daki kilise kalıntısına resmen papaz atandı. Atamanın politik amaçla yapıldığını belirten Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, “Bunun özünde Bizans hayali var” dedi. Prof. Dr. Bilal Söğüt ise orada ibadet edecek bir kilise olmadığını söyledi

ADEM ÜLKER

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti’nin içinde bulunan kilise kalıntısı için resmi olarak papaz atandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından Yatağan Stratonikeia Antik Kenti piskoposluğuna atanan 1. Stefanos, Leros Adası’nda yaşayanlardan oluşan bir heyetle antik kente geldi ve 1600 yıllık kilise kalıntısında dua etti. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, “Yapılan tamamen politik” derken, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Orada ibadet edilebilecek bir kilise yok” diye konuştu.

KANUNLARA AYKIRI



Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, atamanın amacının Avrupa’ya karşı, “Buralar bizimdi. İşte eserlerimiz, gasp edilen topraklarımız” mesajı vermek olduğunu söyledi.

Asıl amacın Fener Rum Patriği Bartholomeos’a ekümenik sıfatı kazandırmak olduğunu söyleyen Başbuğ, “İstanbul’u merkez olarak kabul ediyorlar.

Ülkeye gelen birçok yabancı devlet başkanı mutlaka Bartholomeos’u ziyaret ediyor. Amaç, Bartholomeos’a ekümenik sıfatı kazandırmak.

Böyle, kilise olmayan yerlere atama yaparak uluslararası kamuoyuna, ‘Buralarda kilislerimiz vardı. İşte görevlilerimiz de var. Buralar gasp edilen topraklarımız’ mesajı vermek istiyorlar. Bu atamalar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına da aykırı. Kafalarına göre bir harita var, onu şekillendirmeye çalışıyorlar. Koz topluyorlar, özünde Bizans hayali var. Türkiye’nin bir çok yerinde böyle atamalar yapıyorlar” diye konuştu.



KİN KAPISI YEMİNİ



İstanbul Balat’ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi’nin ana giriş kapısının 1821 yılından bu yana kapalı olduğunu ve Kin Kapısı olarak bilindiğini de anlatan Başbuğ, Rumların, “İstanbul ele geçirilene kadar kapalı kalacak!” şeklinde yemini olduğunu söyledi.

Başbuğ, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 2. Mahmut döneminde, Yunanistan’da Mora isyanı başladı. Devlet aleyhine ayaklanan Rumlar, binlerce Müslüman’ı katletti ve bu bölge Osmanlı egemenliğinden koptu. Yunanistan bağımsızlık elde etti. Mücadelenin başını da kilise ve papazlar çekiyor.

İstanbul’da ise padişah emriyle Fener Rum Patrikhanesi basılıyor ve isyanın patrikhane tarafından tezgahlandığının belgeleri ele geçiriliyor.

İstanbul’daki Patrik Gregorius’un bu isyanda önemli rolü olduğu, isyanı kışkırtıp büyük destek verdiği ortaya çıkıyor.

Patrik Gregorius 2. Mahmud’un emriyle yargılanıyor ve suçlu bulunarak Patrikhane’nin ana girişi olan orta kapının önünde, 1821’de asılıyor.

Rumlar da, ‘İstanbul ele geçirilene ve aynı kapı önünde bir Türk büyüğü asılıncaya kadar kapı açılmayacak” diye yemin ediyor. Eğer dostluk istiyorlarsa önce Kin Kapısı’nı açsınlar” dedi.



ORADA İBADET EDİLEBİLECEK KİLİSE YOK



Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentte ibadet edilebilecek bir kilise olmadığını açıkladı. Söğüt, “Roma dönemine ait, yaklaşık 1600 yıllık 4 kilise kalıntısı var.

Ayakta kalan, ibadet edilebilecek herhangi bir kilise yok. Dua ettikleri nokta, Kuzey Kapısı önündeki kilise kalıntısı. Buranın çok az bir bölümü kazıldı” dedi.

https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2019/05/14/olmayan-kiliseye-papaz-atadilar

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