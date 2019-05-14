Miss 7 Continents 2019 Güzellik Yarışması

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen yarışmanın birincisi, Finlandiyalı Katarina Juselius oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Miss 7 Continents 2019 Güzellik Yarışması’nda Finlandiya uyruklu Katarina Juselius (fotoğraftaki) birinci seçildi.

Modacı Ashot Khachatryan’ın organize ettiği yarışma için bir haftadır Bodrum’da kampta olan ve ilçeyi gezme fırsatı bulan yarışmacılar, Bodrum Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi’nde jüri önüne çıktı.

Türkiye, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Portekiz, Letonya, Sibirya, Kore ve Polonya’nın da aralarında olduğu 20 ülkeden yarışmacılar, çeşitli kıyafetlerle sahneye çıkarak jüri önünden geçiş yaptı.

Türkiye’den üniversite öğrencisi Mervenur Nakışçı’nın katıldığı yarışmaya, yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi.

Finlandiyalı Katarina Juselius’un birinci olduğu yarışmada,

Letonya’dan Laine Mezale ikinci,

Sibirya’dan Natalia Beliaeva üçüncü,

Ermenistan’dan Anush Sahakyan (soldaki) dördüncü,

Karadağ’dan Andjela Vukadinoviç beşinci seçildi.

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