Meksika’nın Michoacan eyaletinin Kongre’si, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı ve kınadı

Meksika’nın Michoacan eyaletinin Kongre’si, 7 Mayıs’da yapılan oturumunda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere karı işlenen Soykırımı tanıyan ve kınayan bir bildiri kabul etti.

İktidardaki “Morena” partiden milletvekili seçilen Cristina Portillo Ayala tarafından hazırlanan belgenin kabulünden sonra Kongre, bir dakikalık sessizlikle Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanları anısına saygı duruşunda bulundu.

Michoacan’da Ermenistan’ın konsolosu Hakop Sahakyan da belgenin kabulüne hazır bulundu.

Bu bildiri, Meksika’da yasama organı tarafından kabul edilen ve Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan ilk bildiri niteliğini taşıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/13/Meksika’nın-Michoacan-Kongre-Ermeni-Soykırımı/154705

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