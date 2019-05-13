HDP’nin Ermeni vekiline İYİ Parti’den tam destek!

İYİ Parti he ne kadar kendisini İstanbul’da HDP’den sonra en önemli tampon görevinden dolayı önemli bir başarıya imza atmış gibi davransa da parti içi çekişmelerin önüne geçilemiyor.

İYİ Parti yanlış politikalarından dolayı her geçen gün kan kaybını işbirliği içinde olduğu HDP’yle gidermeye çalışıyor.

İktidar partisi AK Partiye muhalefet olsun diye Ermeni asıllı HDP milletvekilinin sözlerine güzellemeler dizen İYİ Parti milletvekili işbirliğini meclise taşımakta kararlı görünüyor.

HDP İstanbul Milletvekili Ermeni asıllı Garo Paylan, 31 Mart seçimleri öncesinde doların yükselmesini beklediğini ifade ettiği kişilere, “Seçimden sonra daha çok beklersiniz” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a istifa çağrısında bulundu.

Twitterda adını Ermenice yazan HDP’li Garo Paylan’nın bu çağrısına ilk İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz koştu. Yılmaz HDP’li Paylan’ın bu paylaşımına destek çıkarak, “İstifa etmeli ki milletin siniri bozulmasın” dedi.

“SORUN SİSTEM SORUNU”

İYİ Partili Yılmaz da, HDP’li Paylan’la aynı düşünceleri paylaştığı yönünde bir Tweet attı. “Evet, istifa etmeli ki milletin sinirleri bozulmasın” diyen Yılmaz, “Amasız, fakatsız ülkenin sorunu damat bey değil , onun çok ötesinde. Sorun sistem sorunu. Damat sonuç, onun istifası ile çözülmez. En donanımlı da gelse bu ucube Başkanlık sistemi parlamenter sisteme dönüşmez ise çöküş kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI: İŞ DÜNYASI KENDİ ÇIKARI İÇİN KONUŞMALI

Türkiye’de bir TKP’li bir de Bağımsız adayın il belediye başkanlığı kazanırken İYİ Parti ise İstanbul’da HDP’nin yanında CHP dayına en iyi tampon görevi görmekten dolayı gurur duymaya devam ediyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul seçimlerinin YSK kararı için, “İş dünyası hiçbir şey için değilse bile kendi çıkarı için konuşmalı” dedi.

Kavuncu, T24’te yaptığı açıklamada, “İş dünyası demokrasi, hukuk için değilse, kendi çıkarı için konuşmalı. Dünyayla entegrasyonu kopmuş bir ülkede iş adamı kalmaz. Hürriyet, demokrasi, adalet, hukukun olmadığı yerde iş de biter” dedi.

“DEVLET EKONOMİDEN ELİNİ ÇEKMELİ”

Kavuncu’ya göre Türkiye’ye yatırım gelmemesinin sebebi, istikrar ve güvenin olmaması ve devletin ekonomiden elini çekmesi durumunda ekonominin yüzde 4 büyüyeceğini savunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu “Albayrak’la sorunumuz yok, sorun Cumhurbaşkanı’nın damadı olması. Hiçbir uluslararası şirkette amirler yakınlarıyla çalışamaz. Bu çok net bir kural” ifadelerin kullandı.

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