Almanya’da ‘cami vergisi’ gündemde

Almanya yabancı ülkelerin kendi topraklarında bulunan camilerine dışarıdan kaynak aktarılmasının engellenmesini tartışıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel İslami kurumlara yönelik “cami vergisi” uygulamasının mümkün olabileceğini belirtti. Bu durumda vergilerin Müslümanlardan toplanması öngörülüyor. Özellikle Türkiye, Selefi hareketler ve Ortadoğu ülkeleri hedef tahtasında bulunuyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilerde görev yapan bazı imamların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk konsolosluklarına Gülen hareketi hakkında bilgiler içeren raporlar sunduğu iddiaları, Almanya ile Türkiye arasında tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Kimi hükümet yetkilileri “Türkiye’den radikal ideolojilerin camiler aracılığı ile Almanya’ya taşınması konusunda” endişelerini dile getiriyor.

Hristiyanlardan alınan ‘kilise vergisinin’ benzeri

Alman İstihbarat örgütü de Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi toplayan DİTİB’i yakın takibe alma olasılığını tartışıyor. Almanya genelinde toplam 900 cami Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) kontrolü ve finansmanı altında bulunuyor.

Nüfusun yüzde 6’sının Müslüman olduğu Almanya’da Hristiyanların yıllık vergilerinin yüzde 8’i dini kurumları finanse etmek için kullanılıyor. Bu verginin Müslüman toplumunu da içine alacak şekilde genişletilmesi tartışılıyor.

Son aylarda Almanya’da “şiddeti körüklediği ve radikal düşünceleri yaydığı” gerekçesiyle bazı camiler kapatıldı.

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