400 kişinin yaşadığı işgal evinin elektriklerini açtı

‘Papa’nın Robin Hood’u’ işgal evinin kesilen elektriğini açtı

İtalya’da Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski, 400 kişinin yaşadığı bir işgal evinin bir haftadır kesik olan elektriğini mühürlü şalteri kaldırarak açtı. Aşırı sağın tepkisini çekse de Krajewski bu davranışı sonrası ülkede “Papa’nın Robin Hood’u” olarak anılmaya başladı.

Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski.

DUVAR- İtalya’nın başkenti Roma’da 400’den fazla kişinin yaşadığı bir işgal evinde günlerdir elektriklerin kesik olduğu haberlerinin yayılması üzerine Papa’nın sosyal yardım sorumlusu binanın mühürlü elektrik şalterleri açtı. Bu olay Vatikan’ın İtalyan hükümetine meydan okuması olarak yorumlanırken Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski de “Papa’nın Robin Hood’u” olarak anılmaya başladı.

2013’ten beri kullanılmayan ve “işgal edilen” binanın elektriği, 300 bin Euro’luk birikmiş faturalar nedeniyle 6 Mayıs’ta kesilmişti.

İŞGAL EVİNDE 98’İ ÇOCUK 400’DEN FAZLA KİŞİ YAŞIYOR

Binadaki 98’i çocuk 400’den fazla kişinin yaklaşık bir haftadır elektrik ve sıcak su olmadan yaşamaya mahkum edilmesi üzerine devreye Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski girdi. İtalyan basınındaki haberlere göre Kardinal Krajewski, dün şahsen binaya giderek mühürlü şalterleri açtı.

Kardinal, ANSA ajansına yaptığı açıklamada “Evet, sayaçları açmak için şahsen müdahalede bulundum. Çaresizlikten kaynaklanan bir hareketti. Ailelerin, çocukların da aralarında bulunduğu 400’den fazla kişi elektriksizdi, buzdolapları çalışmıyordu” dedi.

Papalık Yardım Sorumlusu’nun bu davranışı bugünkü İtalyan gazetelerinin baş sayfalarında yer aldı. La Stampa gazetesi manşetten verdiği haberinde bu girişimi Papa’nın İtalyan hükümetine “meydan okuması” olarak yorumladı. La Repubblica da haberi manşetten “Papa’nın Robin Hood’u” başlığıyla verdi.

La Repubblica, Kardinal Krajewski’nin “Papa Francesco beni, acı çeken insanların olduğu yerlere gönderiyor” dediğini yazdı. Krajewski, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada da bu hareketi binadaki çocuklar için yaptığını söyledi ve gerekirse ceza ödemeye de hazır olduğunu belirtti.

AŞIRI SAĞDAN TEPKİ: VATİKAN YASA DIŞI İŞGALCİLERE SADAKA VERİYOR

Sağ kanattaki gazeteler ise Krajewski’nin müdahalesini eleştirdi. İktidarın aşırı sağcı ortağı Lig’in görüşlerine yakın bir yayın politikası izleyen Libero gazetesi haberi “Papa, ev işgal eden ve fatura ödemeyenlere elektrik verdi” başlığıyla verdi. Il Giornale “Vatikan yasa dışı işgalcilere sadaka veriyor”, La Verita gazetesi de “Papa’nın yardım görevlisi, işgalcileri kutsallaştırıyor” başlıklarını attı.

Aşırı sağcı Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı-İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Vatikan’ın bu müdahalesine “O zaman faturaları da onlar ödesin” diye tepki gösterdi. Salvini, “Faturalarını, ev kredilerini ödeyen İtalyanlar aptal mı? Yasa dışı eylemleri desteklemek iyi bir işaret değil” dedi.

Sol kanattaki Özgür ve Eşitler partisinden milletvekili Stefano Fassina ise, toplumsal sorunlara çözüm üretmede kamu kurumlarının yetersiz kalması nedeniyle kilisenin devreye girdiğini vurguladı ve “Uzun vadede kahramanca eylemlerin yeterli olmayacağı açık, yapısal çözümler gerekiyor” dedi. (Kaynak: BBC Türkçe)

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