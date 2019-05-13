124 yıl sonra Kırım yakınlarında keşfedilen batık gemide ‘Ayvazovskiy izleri’

Rus dalgıçlar, 1895’te Kırım yakınlarında batan General Kotzeube gemisine ulaştı. Geminin içini görüntüleyen dalgıçlar, ünlü Rus ressam İvan Ayvazovskiy’e ait olabileceğini düşündükleri tablolara rastladı.

‘Neptün’ sualtı keşif ekibi dalgıçları, Karadeniz’de 40 metre derinlikte önemli bir buluş gerçekleştirdi.

124 yıl önce 16 Nisan 1895’te Tarhankut Yarımadası yakınında başka bir gemiyle çarpışması sonucu batan General Kotzeube gemisine ulaşan dalgıçlar, geminin içinde önemli izlere rastladı.

Geminin iyi durumdaki teknik ekipmanını ve dönemin ihtişamlı dekorunu görüntüleyen dalgıçlar, geminin duvarlarında 10 tablo bulunduğunu tespit etti.

‘AYVAZOVSKİY GEMİYE DAVET EDİLMİŞTİ’

Büyük bölümünün sualtı sedimanıyla kaplı olması nedeniyle tablolardaki resimler net olarak görülmese de Neptün Başkanı Roman Dunayev, tabloların Ayvazovskiy’e ait olabileceğini belirtti.

Govorit Moskva radyosuna konuşan Dunayev, “General Kotzebue, Süveyş Kanalı’ndan ilk geçen (1869’da) gemilerden biriydi ve Ayvazovskiy, bu tarihi anı tuvale taşıması için gemiye davet edilmişti” dedi.

19. yüzyıl Rus sanatının en ünlü isimlerinden olan Ayvazovskiy, deniz ressamı olarak biliniyor ve İstanbul temalı çok sayıda tablosu bulunuyor.

‘TABLOLARINI GEMİ MÜRETTEBATINA HEDİYE ETMİŞTİ’

Ayvazovskiy’in tablolarının eskizlerini ve hatta bazı bitmiş tablolarını General Kotzebue gemisinin mürettebatına hediye ettiğini anlatan Dunayev, geminin duvarlarındaki tabloların Ayvazovskiy’in bu koleksiyonuna ait olabileceğini vurguladı.

Tabloları çıkarma çalışmalarının eserlerin zarar görebileceği endişesiyle askıya alındığını ve en erken haziran ayında başlamasını beklediklerini söyleyen Dunayev, “Bazı tablolar çok iyi korunmuş olabilir, zira sediman çok iyi bir koruyucu madde” diye ekledi.

‘İSTANBUL RESSAMI’ OLARAK BİLİNİYOR

Nitekim Ayvazovskiy İstanbul’a birkaç kez ziyarete gelmiş ve İkinci Abdülhamid’e dahi tablolarını hediye etmişti.

Ayvazovskiy’in 1856 yılında yaptığı ‘İstanbul ve Boğaz’ adlı tablosu, 2012’de 5.2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Ressamın birçok tablosu için 1 milyon doların üzerinde fiyat biçiliyor.

https://tr.sputniknews.com/yasam/201905121039021824-124-yil-sonra-kirim-yakinlarinda-kesfedilen-batik-gemide-ayvazovskiy-izleri/?fbclid=IwAR3LnbP6CmBMI4bJSj15gW6e_T0i5pHgkJbe1I37A4lAy2-rjaaFuh0F27o

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