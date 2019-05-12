Mısır’da kilise saldırganlarından iki kişiye idam, iki kişiye müebbet

Bahtiyar Kucuk

Mısır’ın Hilvan kentindeki bir kiliseye düzenlenen terör saldırısında yargılanan iki sanık idam cezasına çarptırıldı.

Olaya karışan diğer sekiz kişi 3 yıl ile ömür boyu arasında değişen hapis cezası aldı.

Hilvan’daki Mar Mina Kilisesi’ne 29 Aralık 2017’de gerçekleştirilen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7’si Kıpti 9 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Mısır’daki mahkeme, biri tutuklu diğeri kaçak olan sanıkların idamına karar verdi. İki kişi ömür boyu, dört kişi dört yıl, iki kişi de 3 yıl hapis cezası aldı. Davada bir kişi ise beraat etti.

Saldırının sorumluluğunu Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

Sanıkların karara itiraz hakkı var

Mısır’da olağanüstü hal yasasına göre sanıklar güvenlik mahkemesine cezanın düşürülmesi için itiraz edebiliyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Mısırlı Kıpti Hristiyanlar, son yıllarda saldırıların hedefi oluyor.

Geçtiğimiz kasım ayında Kahire’nin 260 kilometre güneyindeki Minya’da ayinden dönen Kıptilerin otobüsüne yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.euronews.com/2019/05/12/misir-da-kilise-saldirganlarindan-iki-kisiye-idam-iki-kisiye-muebbet

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