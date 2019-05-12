Bu yıl 2. Gerçekleşecek olan Gezgin Fest Van yine dopdolu geçeceğine benziyor…

Doğunun ilk ve tek festivali olma özelliğini taşıyan GezginFestVan Bu yılda adından çok sözettirceğine benziyor.

2018 yılında ilki yapılan Festivale 70 bin’e yakın kişi katıldı. 2018 yılında Van’da yapılan Gezgin Fest Van 4 ödül birden almayı hak etti.

Daha önceden farklı illerde de düzenlen festivalin en kalabalığı Van’da olmuştu. Öyle ki İnterrail Türkiye’nin en güzel işi olarak değerlendirilen festival, Biletix tarafından da yılın en iyi festivali seçilmişti.

Bu yıl, yine aynı yerde yapılacak festival 20-23 Haziran tarihlerinde olacak. Bu yıl da yine Türkiye’nin en büyük line-up’larından birine ev sahipliği yapacak olan GezginFest Van’a Gürcistan, Azerbeycan, Ermenistan ve İran gibi ülkelerden de katılımın olması bekleniyor.

İnterrail Türkiye tarafından gerçekleştirilen bu festivalin tek amacının müzik olmadığını belirten yetkililer, ülkenin doğusu ile batısı arasında müzik aracılığı ile bir köprü kurmayı hedeflediklerini belirtiyorlar.

İşte Gezginfest Van’a katılacağı açıklanan o sanatçılar…

20 Haziran PerşembeDuman, Feridun Düzağaç, Melek Mosso, Dodan, Mem Ararat, Dj Performans…

21 Haziran CumaSelda Bağca, Can Bonomo, Redd, Kurtalan Ekspress, Ezginin Günlügü, Yener Çevik, Dj Performans…

22 Haziran CumartesiHayko Çepkin, Ceza, Oguzhan Uğur, Can Gox, Sattas ve Dj Performans

23 Haziran Pazar Colorzest Party Show, Kozmonot Osman, Dj Performans, Sürpriz Sanatçılar ve Oyun Etkinlikleri… (Kaynak:vanekspres)

http://www.wanhaber.com/gezginfest-vana-katilacak-sanatcilar-belli-oldu-242844h.htm





Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...