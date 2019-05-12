Bakırköy’lü Elpidophoros, Amerika Başpiskoposu oldu

Grek Ortodoks Patriği Bartholomeos (resimde solda) Amerika Başpiskoposu olarak atanan Elpidophoros Lambriadis ile sohbet ederken görülüyor.

Bu seçim, Grek Ortodoks Patriği Bartholomeos’un ruhani önderliğinde 2019 başından bu yana attığı ikinci stratejik adım oldu. Bartholomeos, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğrudan devreye girdiği baskılara rağmen 5 Ocak 2019’da yaklaşık 40 milyon üyesi bulunan Ukrayna Grek Ortodoks Kilisesinin bağımsızlığını tanıyarak Moskova kilisesinin etkisinden çıkmasını sağlamıştı. Şimdi de tarihte ilk defa bir Türk vatandaşı merkezi New York’ta bulunan Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna getirildi; ABD’deki 1,5 milyon Grek Ortodoks’un en üst ruhban makamı olan Başpiskoposluk son yıllarda mali sorunlarla boğuşuyordu. Amerika Kilisesi, Ekümenik Partiklik olarak İstanbul’u ve Patrik Bartholomeos’u tanıyor.

Grek Ortodoks Kilisesinin karar organı Sinod Meclisi tarafından oybirliğiyle seçilen Elpidophoros Lambriadis 1967 İstanbul, Bakırköy doğumlu. Selanik’teki Aristotle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Lambriadis, lisansüstü eğitimini Almanya ve Lübnan’da tamamladı; dolayısıyla Avrupa ve Ortadoğu kiliseleri ve bölge sorunlarıyla yakın ilişkileri var. Rumca ve Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Arapçaya da hâkim. Lambriadis ilahiyat doktorasını da Selanik Üniversitesinde tamamladıktan sonra Patrik Bartholomeos’un önerisiyle Sinod Meclisi Genel Sekreterliğine ve ardından -hükümetçe eğitime kapalı tutulan- Heybeliada Ruhban Okulu Müdürlüğüne getirilmiş. Halen Selanik Üniversitesinde kilisenin uluslararası ilişkileri konusunda ders de veren Prof. Dr. Lambriadis, Patrikhanenin uluslararası ilişkileri ve diğer kiliselerle diyalogunda da etkili konumda bulunuyor ve Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığını kazanmasında pay sahibi olarak biliniyor.

Seçiminin ilanı ardından YetkinReport’un sorularını yanıtlayan Lambriadis şunları söyledi: “Bu göreve seçildiğim için çok mutluyum. Çok önemli bir sorumluluk, hem Kilisemiz, hem Türkiye için. Haziran sonunda başlayacağım bu önemli görevi başarmak için elimden gelen gayreti göstereceğim.”

Patrihkhane, 9 Mayıs’taki Sinod oturumunda da 1 milyon Ortodoksun yaşadığı Avusturalya’nın Başpiskoposu olarak Girit doğumlu Makarios Christoupoulis’i atamıştı. Daha önceki Başpiskopos Stylianos, Heybeliada’dan mezun olan kuşaktandı. Amerika’dan Avustralya’ya, Avrupa’dan Ortadoğu ve Afrika’ya kadar yayılan coğrafyada 300 milyondan fazla Grek Ortodoksun ruhani merkezi saydığı Fener Patrikhanesi, Heybeliada Ruhban Okulunun kapalı olması nedeniyle Ortodoks Türk vatandaşlarının din adamı olarak yetişip Patrikhane görevine alınmasında sorunlar yaşıyor. Hükümet kararıyla 1971’de kapatılan Heybeliada Manastır ve Ruhban Okulunun açılması için o tarihten bu yana hükümetler Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın hakları ve Atina’da cami açılması konularını karşılıklılık ilkesi olarak görüyorlar. Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks azınlığın nüfusu ise, çoğu İstanbul’da olmak üzere 2 bin 500 kadar tahmin ediliyor.

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