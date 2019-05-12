Bakırköylü Elpidophoros, ABD Başpiskoposu oldu

Bakırköylü Elpidophoros, Amerika Başpiskoposu oldu

Tarihte ilk defa bir Türk vatandaşı, merkezi New York’ta bulunan Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna getirildi. Amerika Kilisesi, Ekümenik Partiklik olarak İstanbul’u ve Patrik Bartholomeos’u tanıyor.

Grek Ortodoks Patriği Bartholomeos (resimde solda) Amerika Başpiskoposu olarak atanan Elpidophoros Lambriadis ile sohbet ederken.

DUVAR – İstanbul Balat’taki Grek Ortodoks Patrikliği, boş bulunan Amerika Başpiskoposluğu’na, Sinod Meclisi’nde yapılan oylamayla Heybeliada Ruhban Okulu Müdürü ve Bursa Kilisesi Başrahibi Elpidophoros Lambriadis’in seçildiğini ilan etti.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin hem seçimin önemini kaleme aldı hem de Bakırköy doğumlu Lambriadis’le konuştu. 11 Mayıs’ta ilan edilen seçim sonucuyla ilgili ‘YetkinReport‘ta yer alan haber özetle şöyle:

Bu seçim, Grek Ortodoks Patriği Bartholomeos’un ruhani önderliğinde 2019 başından bu yana attığı ikinci stratejik adım oldu. Bartholomeos, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğrudan devreye girdiği baskılara rağmen 5 Ocak 2019’da yaklaşık 40 milyon üyesi bulunan Ukrayna Grek Ortodoks Kilisesinin bağımsızlığını tanıyarak Moskova kilisesinin etkisinden çıkmasını sağlamıştı. Şimdi de tarihte ilk defa bir Türk vatandaşı merkezi New York’ta bulunan Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna getirildi; ABD’deki 1,5 milyon Grek Ortodoks’un en üst ruhban makamı olan Başpiskoposluk son yıllarda mali sorunlarla boğuşuyordu. Amerika Kilisesi, Ekümenik Partiklik olarak İstanbul’u ve Patrik Bartholomeos’u tanıyor.

Seçimin ilanının ardından ‘YetkinReport’un sorularını yanıtlayan Lambriadis şunları söyledi: “Bu göreve seçildiğim için çok mutluyum. Çok önemli bir sorumluluk, hem kilisemiz hem Türkiye için. Haziran sonunda başlayacağım bu önemli görevi başarmak için elimden gelen gayreti göstereceğim.”

HABERİN TAMAMI

Gazete Duvar

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