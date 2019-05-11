Muğla Tarihi Kilise İçin Görevlendirilen Piskopostan İlk Dua

Tarihi kilise için görevlendirilen piskopostan ilk duaMuğla’nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti’ndeki tarihi kilise için görevlendirilen Piskopos 1’inci Stefanos, beraberindeki heyetle birlikte gelip kalıntılar arasında dua etti.

Tarihi kilise için görevlendirilen piskopostan ilk dua

Muğla‘nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti’ndeki tarihi kilise için görevlendirilen Piskopos 1’inci Stefanos, beraberindeki heyetle birlikte gelip kalıntılar arasında dua etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nin piskoposluğuna atandığını belirten 1’inci Stefanos, beraberinde Leros Piskoposu Paisios ve Yunanistan‘ın Leros Adası’nda yaşayanlardan oluşan bir heyetle 3 bin yıllık antik kente geldi. Burada Yatağan Belediyesi adına Cavit Yıldırım, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı çalışanları ve halk bilimci Tarcan Oğuz tarafından karşılanan heyet, kenti gezerek bilgi aldı. Piskopos 1’inci Stefanos, kentin kuzey kapısı yakınında bulunan 1600 yıllık kilisenin kalıntıları arasında dua ederek görevine başladı. Piskoposun duasına, beraberindekiler de eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Cavit Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz‘ün Ankara‘da bulunmasından dolayı Yunan heyeti karşılayamadığını, fakat kendileri aracılığıyla selamlarını ilettiğini söyledi. Yatağan Belediyesi olarak Stratonikeia’ya çok önem verdiklerini belirten Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmelerle antik kentimizdeki kazı çalışmalarının genişletilmesi ve kentin tamamının ayağa kaldırılması hedeflenmektedir. Buradaki çalışmaların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Stratonikeia, bölgenin en önemli turizm yerleşkesidir. O yüzden oldukça önemsiyoruz. Sizlerin bu ziyaretiniz de bizler için çok önemlidir. Leros Adası’ndaki tüm dostlarımızı Stratonikeia’ya davet ediyorum diye konuştu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos teveccühü ile yaklaşık 600 yıldır piskoposu olmayan Stratonikeia’ya atanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten 1’inci Stefanos, Kenti gezerken büyük heyecan yaşadım. Bu heyecanım, buradaki 1600 yıllık kilise kalıntıları arasında yaptığım dua sırasında en üst seviyeye çıktı. Yaklaşık 600 yıldır buraya atanan ilk piskopos benim. Umarım bundan sonraki süreçte de burayı daha sık ziyaret edip, Türk-Yunan dostluğunun pekişmesi için çalışacağım dedi.

1’inci Stefanos, Stratonikeia’nın bir aşk şehri olduğunu anımsatarak, Bu göreve atanmam, umarım Türk ve Yunan milletleri arasındaki aşkı yeniden filizlendirir. Yatağan ve Leros Adası arasındaki bağı da güçlendirmek için elimden gelen çabayı göstereceğim. Başta beni bu göreve atayan Fener Rum Patriği Bartholomeos olmak üzere bizi en iyi şekilde karşılayan ve misafir eden Yatağanlı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Heyet, ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak Yunanistan’ın Leros Adası’na gitmek üzere Bodrum ilçesine hareket etti.

Haber- Kamera Burak ALPER KUŞ YATAĞAN (Muğla), (DHA)

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