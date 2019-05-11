Mkhitaryan için resmi açıklama! UEFA… .

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, deplanmanda Valencia’yı 4-2 mağlup ederek 19 yıl sonra Kupa 2’de adını finale yazdırdı. Londra ekibine final önce kötü bir haber gelmişti. Arsenal’in Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan’ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkiler nedeniyle, Bakü’de oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinde forma giyemeyeceği iddia edilmişti.

29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesi Arsenal’de Mkhitaryan krizi gündeme bomba gibi düştü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkiler nedeniyle vize alamadığı belirtilen Mkhitaryan’ın oynayıp oynamayacağı belli oldu.

DORTMUND’DA DA AYNI SORUNU YAŞAMIŞTI

Forvet arkası, sağ ve sol forvet olarak görev yapan Ermeni futbolcu, daha önce Borussia Dortmund’da oynarken de aynı sorunla karşılaşmış, o dönemde de Azerbaycan’a gidememişti.

Oyuncusunu maçta oynatmak isteyen İngiliz ekibinin ise UEFA’ya başvuru yaptığı ancak yetkililerden ilk etapta herhangi bir yanıt alamadığı öğrenildi.

ARSENAL: OYUNCUMUZ ÖLDÜRÜLEBİLİR

Konuyla ilgili bir açıklamaya yapan Arsenal Kulübü, “Finalin oynanacağı yerle ilgili endişelerimiz var. Oyuncumuz sakatlanabilir hatta öldürülebilir.”

“Büyük ihtimalle Mhitaryan’dan yoksun bir şekilde sahaya çıkacağız” dedi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ…

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan’ın Bakü’deki Avrupa Ligi finalinde oynayabileceğini açıkladı.

https://www.fotomac.com.tr/galeri/futbol/mkhitaryan-icin-resmi-aciklama-uefa/7

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