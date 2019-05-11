Ermeni genç canlı yayında Müslüman oldu

Nihat Hatipoğlu’nun iftar programına katılan 13 yaşındaki Ermeni asıllı Arthur, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.

Nihat Hatipoğlu’nun, İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndan canlı yayınlanan iftar programına katılan 13 yaşındaki Ermeni asıllı Arthur, Müslüman olmak istediğini söyledi. Hatipoğlu, Arthur ismindeki genci sahneye çağırdı. Burada Kelime-i Şehadet getiren Arthur Müslüman oldu.

ARTHUR: İSLAM’IN DEĞERİNİ İYİ BİLİN

Mutluluğu gözlerinden okunan Arthur, isminin de Nihat olmasını istedi. Arthur programda Müslümanlara da seslenerek, ‘İslam’ın değerini iyi bilin.’ mesajını verdi.

İki gün önce yine canlı yayında Hollandalı Anna’nın da İslam’ı seçtiğini hatırlatan Hatipoğlu, “Gönül ister ki İslam çok daha geniş yerlere ulaşsın. Rabbim bütün gönülleri İslam’a açsın. Allah Arthur’un yani Nihat’ın da sizlerin de yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.

https://m.timeturk.com/ermeni-genc-canli-yayinda-musluman-oldu/haber-1085124

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