Azerbaycan’dan Ermeni yıldız için izin çıktı

Arsenal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan için UEFA’dan ‘güvenlik garantisi’ isterken, Azerbaycan’dan flaş bir karar geldi; “Ülkemize girebilir”

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uzun süredir devam eden gerginliklere rağmen Mkhitaryan’ın UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayabileceğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Leyla Abdullayeva, “Azerbaycan birçok büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Ermeni sporcular da bunlara katıldı. Spor ve siyaset birbirinden ayrıdır” dedi.

Henrikh Mkhitaryan, bu sezon Arsenal’in Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosuna güvenlik nedeniyle alınmamıştı.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgali ve Hocalı Katliamı sonrası Azerbaycan ile arasında savaş çıkmış, 1994’te Bişkek Protokolü ile ateşkeş anlaşması yapılmıştı.

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