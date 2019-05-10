Macron’dan Sarkisyan’a Ermeni Soykırımı konulu mektup

2019 yılından itibaren 24 Nisan günü Fransa’da Ermeni Soykırımı’nın resmi anma günü olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ilettiği mektupta daha önce bu konuda verilen sözün yerine getirildiğini bildirdi.

Fransa’nın, adalet ve hakikat uğruna Ermenistan ile beraber mücadele vermeye devam edeceğini belirten Macron, “Bu, Ermenistan’a ve Ermeni halkına karşı, ayrıca kurtulan ve göçmen Ermenilere karşı bizim borcumuzdur. Fransa onlara kucak açtı, onların nesilleri ülkemizin tarihini yazdı.

Ortak bir kader yaratma fırsatına sahip olmak için geçmişe cesaretle bakarak ölülerin anısına boyun eğilmeli ve yaşayanların hafızasına saygı duyabilmeli. Kanaatim böyledir ve Ermenistan’ın da aynı fikrinde olduğunu biliyorum. Biz anma anında yanınızdayız, Ermenistan tarihinde barış ve refah dönemi olacak yeni bir sayfanın yazıldığı bu günlerde Ermenistan’ın geleceği için yanınızdayız”, ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kararıyla 24 Nisan 2019 günü Ermeni Soykırımı ilk kez Fransa’da resmen anıldı. Karara göre, bundan böyle her yıl 24 Nisan’da ülkede Ermeni Soykırımı’nın anısına farklı anma etkinlikleri düzenenecek.

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