LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Haber: C. ÜSTÜNER

Cumayeri’nde Türk bayrağına büyük saygısızlık! Bir evin duvarına çizili Türk bayrağının ve Abdülhamit Han’ın üzerini karalayıp yanına Hristiyanlığın simgesi olan Hac işareti çizen sarhoş olduğu iddia edilen şahsı linç edilmekten polis kurtardı.

Cumayeri’nde halkı ayaklandıran olay! Kent merkezine bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan Oksijen Medya sahibi İslam Keleş’in babası İrfan Keleş’e ait evin duvarında çizili Abdülhamit Han ve Türk bayrağını hedef alan sarhoş şahsın yaptıklarını görenler kendilerine hakim olamadı.

Adı Ceyhun Ö. olan şahıs eline geçirdiği beyaz boyayla önce Osmanlı Padişahlarından Abdülhamit Han ve Türk bayrağının üzerini karaladı. Ardından ise yanına Hristiyanlığın simgesi olan Hac işaretini çizdi.

Bunu gören mahalleli, değerlerimize büyük saygısızlık yapan şahsa çıkıştı. Çıkan arbedede linç edilme ile karşı karşıya kalan 38 yaşındaki Ceyhun Ö. adlı şahıs ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından çoğunluğu genç olan kalabalığın elinden kurtarıldı.

Ayakta durmakta zorlanan şahıs 481 promilli alkollü çıktı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şahsa lanet yağdıran vatandaşları sakinleştirmek kolay olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ceyhun Ö.’nün çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

http://www.oncurtv.com/cumayeri/lincten-polis-kurtardi-h140375.html

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