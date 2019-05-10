İspanya’nın Soria şehri Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

Ermenistan’ın İspanya Elçiliği’nden edinen bilgiye göre İspanya’nın Soria şehri Ermeni Soykırımını tanıdı.

Ermenihaber ajansına göre elçiliğin facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Biraz önce Soria Belediyesi Ermeni Soykırımını resmen tanıdı. Belediye Meclisi toplantısında ‘Ararat’ Ermeni Derneği’nin sunduğu dilekçeyi tüm 4 parti oybirliğiyle kabul edildi. Soria Belediye Başkanı Carlos Martínez Mínguez dilekçeyi okuyarak Sorio’nun Ermeni Soykırımını resmen tanıdığını açıkladı.”

Soria Belediye Başkanı, kendi örneğini alarak Castile and León’dan, İspanya Ve Türkiye hükümetlerinden Ermeni Soykırımını tanımasını ve soykırımını gerçekleştirenlerin kınanmasını istedi.

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